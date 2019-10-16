Владивосток, 16 октября, 2019, 15:17 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий летнего паводка в Иркутской области и на Дальнем Востоке жестко высказался о выплатах пострадавшим, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Надеюсь, таких ситуаций, когда деньги не дошли до людей, больше не будет», — сказал Владимир Путин в Ново-Огарёве членам правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства Владимир Путин 16 октября проводит совещание по результатам ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке и в Сибири.