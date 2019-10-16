Санкт-Петербург, 16 октября, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Петербургская компания «СТАРТ Девелопмент», которая высказала идею провести «опрос горожан» о необходимости создания в Петербурге музея-квартиры союзника Гитлера, финского маршала Карла Маннергейма, по данным российских деловых СМИ, контролируется Захаром Смушкиным — крупным российским бизнесменом, совладельцем целлюлозно-бумажной группы «Илим» и ряда других активов.

Дарья Драй ИА REGNUM Конюшенное ведомство

По данным «СПАРК», персонал компании составляет всего три человека, при уставном капитале почти 700 млн рублей. В ООО «УК «СТАРТ Девелопмент» долю в 99,96% имеет фирма «ТЕРИКС АССОШИЭЙТС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД», зарегистрированная в офшорной зоне на Британских Виргинских островах. Эта компания существует с 2012 года, официально ее владельцы не раскрываются.

Номинальную долю (0,04%) в ООО «УК «СТАРТ Девелопмент» имеет гендиректор Сергей Хромов. Он также известен как директор ООО «Город-спутник Южный», которое обещает реализовать проект строительства нового поселения в Пушкинском районе города, с кампусом Университета ИТМО. Компанией «Город-спутник Южный» также владеет офшор с неизвестным бенефициаром. Помимо этого, Хромов владеет долями в десятке других юрлиц.

Компания «Тандем-истейт», представитель которой считает «логичным» создать в Конюшенном ведомстве музей-квартиру Маннергейма, зарегистрирована в Москве, а в Петербурге имеет несколько филиалов, в числе которых — известная дизайн-студия. По данным «СПАРК», персонал компании — 18 человек, уставный капитал — около 4 млрд рублей.

100%-ная доля в уставном капитале ООО «Тандем-истейт» принадлежит компании NUMISMA INVEST S.A.R.L., зарегистрированной в Люксембурге. Ее истинные владельцы неизвестны.

Таким образом, обе упомянутые компании, претендующие на реконструкцию Конюшенного ведомства, формально находятся под контролем иностранного капитала.

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Как сообщалось, в УК «СТАРТ Девелопмент», комментируя идею создания музея-квартиры Маннергейма в историческом комплексе, заявили:

«Что касается нашего проекта, то, принимая во внимание неоднозначное отношение к этой исторической фигуре историков и общественности, мы не готовы брать на себя инициативу по созданию такого мемориала. Считаем, что оптимальным вариантом стало бы проведение опроса горожан о необходимости создания музея-квартиры Маннергейма с тем, чтобы принятие решения о создании экспозиции было легитимно и основывалось на мнении петербуржцев».

Добавим, что Государственный музей истории Санкт-Петербурга заявил ИА REGNUM о том, что не имеет никакого отношения к идее создания музея-квартиры Маннергейма в Конюшенном ведомстве. Ранее СМИ сообщили, что именно музей выступил с подобной инициативой.