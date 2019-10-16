Сухум, 16 октября, 2019, 15:07 — ИА Регнум. В МЧС Абхазии проходит второй этап тренингов по разминированию в рамках проекта комитета Международного Комитета Красного Креста (МККК) по поиску пропавших без вести во время грузино-абхазской войны 1992−1993 годов. Об этом 16 октября сообщает МЧС республики.

Эмблема Международного Комитета Красного Креста

Первый этап проекта проходил весной и летом 2019 года. Основная задача тренингов — подготовка специалистов по обезвреживанию взрывоопасных предметов во время поисков и эксгумации тел в местах захоронений погибших в грузино-абхазской войне.

В данный момент сотрудники чрезвычайного ведомства Абхазии проходят практические занятия на одном из полигонов. Как рассказал начальник отдела пиротехники МЧС Абхазии Рамиз Цугба, сотрудники имитируют обнаружение и уничтожение взрывоопасных предметов. По завершении занятий специалисты МЧС получат соответствующие сертификаты международного образца.