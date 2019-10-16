Владивосток, 16 октября, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством по результатам ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке и в Иркутской области в Ново-Огарёво Московской области заявил, что не должно быть никаких сбоев в прохождении отопительного сезона в регионах, пострадавших от летнего паводка, все объекты жизнеобеспечения должны работать без сбоев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Святославский. Наводнение. 1900-1903

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«Очень важно решать вопросы, связанные с энергетикой. Уже холода наступили. Должно быть понятно и ясно, как пострадавшие регионы пройдут осенне-зимний период. Есть замечания к качеству учреждений образования», — подчеркнул на совещании Владимир Путин.

Президент призвал чиновников при решении вопросов по ликвидации последствий паводка «работать с душой и сердцем».

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства Владимир Путин 16 октября проводит совещание по результатам ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке и в Сибири.

Подобное совещание президент проводил 16 сентября.