Ереван, 16 октября, 2019, 14:42 — ИА Регнум. «Я считаю очень важным, чтобы сегодня в Республике Армения мы сумели преодолеть страхи не только по отношению к технологиям, но и все наши страхи, поскольку, пожалуй, страх тот самый важный фактор, который всегда, везде препятствует развитию, препятствует прогрессу, препятствует нашему стремлению к победе». Об этом сегодня, 16 октября, заявил премьер министр Армении Никол Пашинян на открытии Глобального инновационного форума «Transforming Intelligence» («Изменим интеллект») в Ереване.

primeminister.am

«С самого начала первой индустриальной революции, был зафиксирован страх человека перед технологиями. Но время принесло интересную реальность. Оказалось, что когда руки человека более или менее освобождаются, на самом деле, в первую очередь, освобождается человеческий разум, и эта мысль имеет возможность захватить новые территории.

И, следовательно, развитие технологий в первую очередь является развитием мышления, потому что новое мышление принесло новые технологии, новые технологии приводят к новому мышлению, это новое мышление, в свою очередь, приводит к новым технологиям и так далее, но на самом деле инновации происходят в нашем мышлении.

И, следовательно, сегодня один из важнейших актуальных вопросов связан с искусственным интеллектом, и эти же страхи, естественно, возникают с развитием искусственного интеллекта.

Но история технологий дает нам надежду на то, что развитие искусственного интеллекта избавит человеческий разум так же, как во время первой индустриальной революции были освобождены руки человека и в результате этого — мысль.

И часть интеллектуальной работы, которая сделает искусственный интеллект, освободит пространство, чтобы человеческое мышление, человеческий разум, человеческий интеллект выявили новые направления и заняли новые территории, углубляясь в организм и сущность человека и углубляясь в космос.

И я считаю очень важным, чтобы сегодня в Республике Армения мы вообще сумели преодолеть страхи не только по отношению к технологиям, но и все наши страхи, поскольку, пожалуй, страх тот самый важный фактор, который всегда везде, везде препятствует развитию, препятствует прогрессу, препятствует нашему стремлению к победе.

И это будет, пожалуй, самым важным результатом, к которому мы должны стремиться не только сегодня, но и вообще в ближайшее время».