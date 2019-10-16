Иркутск, 16 октября, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Руководитель государственного казенного учреждения «Служба заказчика Иркутской области» Алексей Коротнев опроверг данные иркутских СМИ о том, что вырубка леса под постройку домов для пострадавших от наводнения в Тулуне произведена незаконно. Его слова сегодня, 16 октября, цитирует официальный сайт правительства Иркутской области.

Правительство Иркутской области Для строительства жилья для пострадавших от наводнения в Тулуне за аналог был взят микрорайон, который сейчас возводится в Иркутском районе на Байкальском тракте

Чиновник пояснил, что в данном случае, когда действует режим ЧС, для сноса зелёных насаждений достаточно было получить разрешение мэра города, а также подписать соглашение о компенсационном озеленении.

Алексей Коротнев также подчеркнул, что для пострадавших от паводков в Тулуне никто не строит домов барачного типа:

«Никогда никто бы таких проектов не утвердил. Здесь никаких бараков точно не будет. Есть проектное решение, архитектурное решение — они соответствуют нормам».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года, а в Тулун паводок пришёл в ночь на 28 июня, когда река Ия вышла из берегов и снесла целые кварталы. Ранее о том, что Тулунская межрайонная прокуратура выявила факт незаконной рубки деревьев на месте строительства жилья для пострадавших от мощнейшего паводка в Тулуне сообщил сайт Irk.ru со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах.

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