Чиновники отрицают незаконность вырубки леса под постройку домов в Тулуне
Иркутск, 16 октября, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Руководитель государственного казенного учреждения «Служба заказчика Иркутской области» Алексей Коротнев опроверг данные иркутских СМИ о том, что вырубка леса под постройку домов для пострадавших от наводнения в Тулуне произведена незаконно. Его слова сегодня, 16 октября, цитирует официальный сайт правительства Иркутской области.
Чиновник пояснил, что в данном случае, когда действует режим ЧС, для сноса зелёных насаждений достаточно было получить разрешение мэра города, а также подписать соглашение о компенсационном озеленении.
Алексей Коротнев также подчеркнул, что для пострадавших от паводков в Тулуне никто не строит домов барачного типа:
Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года, а в Тулун паводок пришёл в ночь на 28 июня, когда река Ия вышла из берегов и снесла целые кварталы. Ранее о том, что Тулунская межрайонная прокуратура выявила факт незаконной рубки деревьев на месте строительства жилья для пострадавших от мощнейшего паводка в Тулуне сообщил сайт Irk.ru со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах.
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