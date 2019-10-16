Рига, 16 октября, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Украина намерена отвести войска на нескольких участках линии соприкосновения в Донбассе после «семи дней тишины», заявил президент Украины Владимир Зеленский 16 октября во время встречи с президентом Латвии Егилсом Левитсом. Встреча транслировалась на официальной странице офиса президента Украины в социальной сети Facebook.

Солдаты ВСУ

Он также добавил, что соблюдение режима перемирия должны подтвердить наблюдатели ОБСЕ.

«Мы будем ожидать семи «дней тишины». Для нас показателем является ОБСЕ, которая должна сказать: «Да, семь дней не было выстрелов», — заявил Зеленский.

По данным президента Украины, режим тишины в местах будущего разведения соблюдается уже два дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Украины на переговорах в Минске выдвинули новые условия для выполнения «формулы Штайнмайера». Они потребовали, в частности, распустить ДНР и ЛНР, а также отказаться от хождения российского рубля на данной территории.

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