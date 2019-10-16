Санкт-Петербург, 16 октября, 2019, 13:58 — ИА Регнум. Председатель петербургского парламента, главный городской единоросс Вячеслав Макаров считает переезд Санкт-Петербургского государственного университета из центра Петербурга в совхозные поля на окраине «великолепным проектом», передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПБГУ

«Вы знаете, что такое, когда приходят федеральные деньги?» — отреагировал Макаров на вопрос о судьбе старейшего вуза.

Напомним, на создание единого кампуса предполагается потратить 45 млрд рублей, при этом противники проекта убеждены, что эта затея стоит не менее 100 млрд и нужна лишь для «распила» государственных средств.

Вячеслав Макаров в свою очередь напомнил, что и сам много лет был начальником кафедры в военной академии, так что он знает, о чем говорит.

«Вы представляете, когда все сосредоточено в одном месте? Понятно, когда общежития, кафедры, стадионы, спортплощадки, научно-техническая база, полоса препятствий — всё, что необходимо для таких случаев — это очень удобно, очень комфортно», — заметил депутат.

Он добавил, что в таких условиях «не надо преодолевать десятки километров, по городу мотаться».

«Нужно идти по этому пути, используя зарубежный опыт», — заявил Макаров.

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Отметим, сотни преподавателей СПбГУ уже подписались против единого кампуса, так как не намерены ездить в Шушары из Петербурга. Кроме того, доцент факультета свободных искусств и наук СПбГУ Наталья Слюсарь заявляла, что в мире нет прецедентов, когда старый вуз покидал бы центр крупного города, исторически связанный с университетом, ради кампуса в поле.

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«Мы понимаем, что если в одном месте стадионы, бассейны, спортивные площадки, научно-исследовательские лаборатории, кафедры, общежития — это безусловно играет громадную роль. А если есть федеральные деньги, их необходимо использовать. Я убежден, что это будет благо и для профессорско-преподавательского состава, и будет благо и для студентов. Это не только хорошая идея, но и великолепный проект, государственный проект», — заявил спикер Заксобрания Петербурга.

«Всё будет в одном месте. Всё будет в одном месте», — несколько раз повторил Макаров напоследок.