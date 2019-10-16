Калуга, 16 октября, 2019, 14:24 — ИА Регнум. Прокуратура Калуги признала законным возбуждение следственным органом уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли 4 человека. Расследование взято на прокурорский контроль. Об этом 16 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

Gtrk-kaluga.ru Место ДТП

Водитель автопоезда MAN задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 октября водитель автопоезда MAN в районе калужской пригородной деревни Мстихино грубо нарушил Правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимися во встречном направлении автомобилями Nissan и Lada 4X4. В салоне автомобиля ВАЗ находились водитель и трое пассажиров, которые в результате ДТП погибли от полученных травм.