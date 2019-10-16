В московском парке Дружбы обустроили площадки для выгула собак
Москва, 16 октября, 2019, 13:37 — ИА Регнум. В рамках комплексного благоустройства и озеленения территории в парке Дружбы на севере Москвы установили три современных площадки для выгула собак.
В расположенных рядом с популярным парком жилых массивах проживает около 23 тысяч человек — люди гуляют здесь с детьми, занимаются спортом или просто хорошо проводят время на свежем воздухе. А специально для любителей животных и их питомцев, чтобы те не мешали другим посетителям парка, создали специальные огороженные площадки с барьерами, тоннелями, горками и другими комплексами для игр и дрессировки.
Одна из площадок в 520 кв. м появилась рядом с домом №1 на Флотской улице. Вторая, ее размер составляет 220 кв. м, расположилась напротив Фестивальной улицы, 4Б. Третью площадку построили на противоположной стороне от дома 32 на улице Лавочкина, ее площадь достигает 300 кв. м.
Местные жители по достоинству оценили этот шаг московских властей.
Также в экспозиционной части парка благоустроили пространство вокруг установленных там скульптур. А рядом с центральной аллеей появилась круглая площадка с 20 качелями. Вдобавок к этому рабочие уже почти закончили устройство новых детских и спортивных площадок.
Завершить работы по благоустройству парка Дружбы планируется в этом году.