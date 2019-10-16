Чита, 16 октября, 2019, 13:31 — ИА Регнум. В Забайкальском крае на средства нацпроекта «Цифровая экономика» подключается 1159 социально значимых объектов, это позволит внедрить новые технологии на многих удалённых территориях, сообщает сегодня, 16 октября, пресс-служба забайкальского губернатора.

Правительство Забайкальского края В Забайкальском крае к интернету подключают более тысячи социально значимых объектов в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»

«В данный момент ведется работа по подключению школ, учебных заведений профессионального образования, лечебно-профилактических учреждений, избирательных участков, пожарных частей, органов местного самоуправления и других организации, образующих социальную инфраструктуру», — пояснили забайкальские чиновники.

По их словам, подключения запланированы в таких районах, как Борзинский, Нерчинский, Могочинский, Агинский, Могойтуйский, Оловяннинский, Кранокаменский и другие. Всего на данный момент организованы каналы связи на 70 социально значимых объектах, там осталось провести приемочные испытания.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вот уже год, как Забайкальский край и Бурятия перешли в состав Дальневосточного федерального округа. С октября 2018 года на жителей данных территорий стали распространять все льготы и преференции, полагающиеся дальневосточникам. В августе 2019 года читинская гимназия№21стала первым в России образовательным учреждением, подключённым к высокоскоростному интернету в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

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