Волжск, Марий Эл, 16 октября, 2019, 14:26 — ИА Регнум. В марийском городе Волжск неожиданное продолжение получила история с присвоением звания Почётного гражданина города Надежде Леньковой, чьи заслуги на посту главы муниципалитета и председателя городского собрания депутатов под самый исход полномочий, после сентябрьских выборов оценили её коллеги. Оценили внезапно, вдруг, на скорую руку, пренебрегая необходимой юридической процедурой. Скоропалительное решение депутатского корпуса о присвоении Леньковой почётного звания — а вместе с ним нового статуса и привилегий, опротестовала Волжская межрайонная прокуратура, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Протест прокуратуры

Напомним, сразу после сентябрьских выборов, когда по итогам становится ясно, что большинство в горсобрании получают коммунисты, 10 сентября наспех созывается (и созывается ли?) внеочередное заседание депутатов ещё действующего созыва. На нём депутаты-единороссы (а у них 100% мандатов) решают присвоить своему руководителю Леньковой (она также возглавляет местное отделение «Единой России») звание Почётного гражданина Волжска. Однако протащить решение втихую и с нарушением закона депутатам не удалось: «выцарапывание» бывшим главой награды и привилегий не осталось без внимания прокуратуры, и решение парламентариев надзорное ведомство требует признать незаконным.

Отмечается, что решения депутатов Волжска не должны противоречить Конституции РФ, федеральным законам и должны вступать в силу в порядке, указанном Уставом муниципального образования. К тому же такие документы за 10 дней должны направляться на подпись главе города. Прокуратура требует опротестовать решение предыдущего созыва депутатов на следующей сессии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на первом заседании собрания депутатов Волжска 27 сентября избран новый глава города — Николай Семенов (КПРФ).

Отметим, согласно Уставу Волжска, основания для присвоения звания Почетного гражданина достаточно размыты: им может стать и не уроженец города за особые заслуги в различных отраслях, за выдающиеся открытия, а также просто тот, кто заслужил «авторитет у жителей города Волжска, обретенный долгой трудовой, общественной, культурной, научной, политической, хозяйственной, благотворительной, а также иной деятельностью». Почетный гражданин имеет право на приём вне очереди депутатами собрания и всеми должностными лицами администрации города; приглашение в дни городских праздников, на заседания президиума, сессии, собрания, дни депутатов, публичные слушания, торжественные собрания и другие городские мероприятия; а также на получение ежемесячного дополнительного материального обеспечения в размере 3 тыс. рублей. Причем документ об утверждении Положения «О присвоении звания «Почетный гражданин города Волжска» был подписан Леньковой же еще в 2006 году.

ИА REGNUM напоминает, Ленькова живет в Волжске почти 39 лет, за этот период она с перерывами была и депутатом горсобрания, и возглавляла город последние 15 лет. В Волжске по итогам прошедших 8 сентября выборов «Единая Россия» получила лишь восемь мандатов, КПРФ — 11 мандатов, по одному мандату получили представители ЛДПР, «Справедливой России», а также самовыдвиженец. В собрании депутатов Волжска VI созыва из 22 человек все являлись членами «Единой России».