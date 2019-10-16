Томская область, 24 ноября, 2009, 04:33 — ИА Регнум. Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему участковому уполномоченному села Минаевка Асиновского района Томской области Андрею Избышеву. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщили ИА REGNUM Новости в СКП РФ.

Установлено, что с 2004 по 2007 год Избышев под условием общего покровительства и невмешательства в деятельность лесоперерабатывающего предприятия получил взятку от директора этого предприятия в виде оплаты его кредитного долга на сумму более 145 тысяч рублей и оплаты двух путевок для него и жены в санатории на сумму около 44 тысяч рублей. Кроме этого по требованию Избышева на данное предприятие была трудоустроена на должность бухгалтера его жена, которая, фактически не работая, получила с 2004 года по 2007 год заработную плату в сумме около 50 тысяч рублей.

Также с 2005 года по 2007 год по требованию Избышева руководством общества с ограниченной ответственностью "Минаевский ЛПХ" ему были безвозмездно переданы горюче-смазочные материалы на сумму более 33 тысяч рублей.

Приговором суда Избышеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Кроме того, он лишен права занимать должности в органах внутренних дел сроком на 3 года.