Тула, 16 октября, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Всероссийский конкурс «Лидеры России» — отличная возможность заявить о себе для перспективных управленцев, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин в связи со стартом третьего сезона конкурса. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 октября в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Лидеры России — 2020

«Чтобы достойно отвечать на вызовы, которые стоят сегодня перед страной, нужны современные управленческие кадры. Лидеры, готовые быстро принимать решения в любых ситуациях. А креативным, амбициозным и талантливым нужны возможности для роста. И мы стараемся их создавать. Конкурс «Лидеры России» проходил уже дважды, и с каждым годом число его участников растет. Сейчас стартовал третий сезон. Это отличная возможность заявить о себе для перспективных управленцев», — отметил губернатор Алексей Дюмин.

Напомним, 4 октября старт третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» дал президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин. Принять участие в конкурсе может любой желающий управленец в возрасте до 55 лет, владеющий русским языком и имеющий опыт руководства не менее пять лет. Для участников младше 35 лет срок опыта работы на руководящей должности должен составлять. При этом гражданство значения не имеет. В настоящее время прием заявок от участников продолжается — до 27 октября.

В третьем сезоне будут запущены профессиональные специализации — «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии» — для отбора успешных управленцев для этих сфер. Также модернизирован формат теста общих знаний. Победители конкурса будут обучаться у наставников, которыми станут известные государственные деятели, руководители крупных корпораций и бизнеса.

300 финалистов получат по 1 млн рублей на выбранную программу обучения в любом из российских вузов. Из числа победителей будут отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Каждый участник конкурса, прошедший тестирование, получит рекомендации по развитию своих управленческих компетенций от лучших HR-специалистов.