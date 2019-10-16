Минск, 16 октября, 2019, 13:08 — ИА Регнум. ВВП Белоруссии в 2019 году вырастет на 1,5% — такой прогноз содержится в новом докладеМВФ World Economic Outlook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зайчик

Ранее фонд оценивал перспективу роста белорусской экономики в 1,8% по итогам 2019 года. Прогноз на 2020 год также ухудшен: ВВП Белоруссии вырастет на 2,2%, считают эксперты МВФ.

Ухудшенный прогноз МВФ находится в тренде пессимизма других авторитетных организаций. Так, Всемирный банк в своём октябрьском докладе ухудшил свой прогноз по темпам роста экономики Белоруссии в 2018 году с 1,8% до 1,5%.

Есть и более пессимистичные прогнозы. Международное агентство Standard & Poor’s Global Ratings снизило свой годовой прогноз по росту ВВП Белоруссии с 2% до 1,2%. Также на 1,2% роста белорусской экономики по итогам 2019 года ориентируется ЕАБР.

Напомним, 20 декабря 2018 года Александр Лукашенко подписал указы, которыми утвердил официальные плановые показатели развития республики на 2019 год. В частности, указом №483 «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2019 год» установлен показатель роста ВВП на 4%.

Совмин Белоруссии по итогам января-сентября 2019 года констатировал рост ВВП Белоруссии на 1%. Лукашенко озвучил угрозу отправить правительство и других чиновников в отставку, если утверждённый им официальный прогноз не будет выполнен.