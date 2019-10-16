Калуга, 16 октября, 2019, 13:12 — ИА Регнум. Центр подготовки к самостоятельному и сопровождаемому проживанию детей, подростков и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Я Могу!» открылся в Калуге, сообщили 16 октября корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве труда и социальной защиты.

Фото Натальи Луговой. Пресс-служба правительства Калужской области. Социальный проект «Я Могу!» разработан по запросу родителей, воспитывающих особенных детей.

Социальный проект «Я Могу!» разработан по запросу родителей, воспитывающих особенных детей. Основная проблема этих семей — самостоятельное проживание детей после утраты родителей. Программа нового центра предусматривает обучение приготовлению пищи, правилам личной гигиены, уборке дома, посещению магазинов, покупке продуктов питания, проезду в общественном транспорте, организации досуга, работе с бытовой техникой. Также подопечные центра «Я Могу!» смогут расширить круг общения, научатся работать в группе, коллективно решать бытовые задачи.

Опыт реализации данного проекта и методологические наработки могут быть рекомендованы в качестве инструментов работы смежных организаций, где находятся дети и подростки из целевой аудитории. Организатором и исполнителем проекта стала АНО «Детский развивающийся центр «Оранжевый город», работающая с детьми, подростками и молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья более двух лет.