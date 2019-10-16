Москва, 16 октября, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Вопрос субсидирования внутрирегиональных перевозок в Якутии прорабатывается с правительством региона. Об этом сообщил депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») со ссылкой на главу Минфина Антона Силуанова.

Duma.gov.ru Федот Тумусов

«Проблема, очевидно, должна решаться путем федерального субсидирования авиаперевозок. По словам министра, этот вопрос будет прорабатываться совместно с правительством Якутии, из чего можно сделать вывод о том, что прежнее руководство республики на федеральном уровне тему субсидирования не поднимало», — написал Тумусов в Facebook.

Парламентарий отметил, что сейчас внутренний перелет по Якутии стоит дороже, чем до Москвы.

«Надеюсь, что сейчас ситуация изменится и тему субсидирования получится провести и отстоять», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме в рамках бюджетного процесса проходят встречи фракций в главой Минфина Силуановым.