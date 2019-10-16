Улан-Батор, 16 октября, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Внедорожник российской компании Lada 4×4 («Нива») появился в полиции сомона (муниципального образования) Заамар в центральной части Монголии. Об этом сообщается на сайте полиции монгольского аймака Тув.

Tuv.police.gov.mn Lada 4×4

На фотографиях, размещенных на портале местной полиции видно, что отечественные «Нивы» получили сбоку большую надпись «Police» и оснащены проблесковыми маячками.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года АвтоВАЗ начал реализацию автомобилей LADA в Монголии, заключив контракт с монгольской компанией «Руссо Моторс». Первый дилерский центр российской компании был открыт в городе Улан-Батор. На монгольском авторынке представлены три модели Lada: Granta, Vesta и внедорожник Lada 4×4.

Читайте также: Тюнеры создали второй багажник для Lada Largus