Краснодар, 16 октября, 2019, 12:25 — ИА Регнум. На 25% вырос объем собранного урожая подсолнечника в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба администрации региона 16 октября.

Admkrai.krasnodar.ru Подсолнух

В общей сложности с площади 439,3 тыс. га аграриями было получено более 1 млн 79 тыс. тонн подсолнечника, что на 218 тыс. тонн больше, чем в 2019 году. Также выросла и урожайность культуры в целом — до 24,6 ц/га. Лидерами по объему урожая стали аграрии Новопокровского, Каневского и Кущевского районов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» к 2024 году Краснодарский край намерен увеличить объемы производства масличных культур с 1,3 млн тонн до 2,37 млн тонн.