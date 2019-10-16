Москва, 16 октября, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка увеличится в 2020 году на 7,1% — до 12 тыс. рублей. Об этом сообщает 16 октября пресс-служба Минтруда.

Карл Брюллов. Мать, просыпающаяся от плача ребенка. 1831

В 2012 году выплаты в среднем составляют 11,2 тыс. рублей. Глава Минтруда Максим Топилин пояснил, что в следующем году из федерального бюджета выделят больше средств на федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который входит в национальный проект «Демография».

По сравнению с текущим годом выделяемые на проект средства вырастут на 24,3% — до 527,9 млрд рублей. За трехлетний период получения выплаты денежная поддержка семей, где появится первый или второй ребенок, составит около 430 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минтруд предложил не платить пособие на ребенка работающим родителям, которые якобы могут злоупотребить своим правом на денежную поддержку.

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