Москва, 16 октября, 2019, 12:18 — ИА Регнум. Законопроект, призванный прописать механизм исправления ошибок при формировании кадастровой стоимости недвижимости, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

В отношении исправления накопленных ошибок в ранее утвержденных результатах кадастровой оценки законопроектом предусматривается распространение норм массового исправления ошибок, предусмотренных законом о ГКО и предполагающих рассмотрение уполномоченными органами власти субъектов РФ обращений правообладателей об исправлении таких ошибок, в том числе через существующую сеть МФЦ, и их исправление без необходимости оспаривания результатов оценки в суде или комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.

Одновременно уточняются основания для исправления ошибок, сокращаются сроки исправления ошибок.

В отношении недопущения определения необоснованной кадастровой стоимости в будущих государственных кадастровых оценках законопроектом предлагается ряд мер.

Мониторинг и санкции

Устанавливается режим непрерывного надзора за проведением государственной кадастровой оценки Росреестром. Предполагается также определить персональную ответственность руководителей профильных государственных бюджетных учреждений регионов.

Помимо иных оснований, предусмотренных законодательством для расторжения трудового договора с руководителем государственного бюджетного учреждения субъекта Российской Федерации, предусмотрено его расторжение по инициативе работодателя в месячный срок, если в течение календарного года судом неоднократно были удовлетворены требования об оспаривании решений бюджетного учреждения об отказе в исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, либо об отказе в установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости.

Публичность и ретроспективность

Законопроектом, в частности, предполагается исключение возможности внесения изменений в результаты оценки без публичного рассмотрения таких изменений.

Также устанавливается правило о ретроспективном применении кадастровой стоимости, которая была установлена на основании решения суда или комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, на весь период со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости первоначальной кадастровой стоимости в случае ее уменьшения.

Внесудебные механизмы

Законопроектом предусмотрено изменение механизма внесудебного установления кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости — переход от формального рассмотрения соответствующих заявлений в комиссиях по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости к их содержательному рассмотрению в государственных бюджетных учреждениях субъектов Российской Федерации, осуществляющих определение кадастровой стоимости.

Методология

Законопроектом устанавливается, что методологическая ошибка в определении кадастровой стоимости рассматривается в пользу правообладателя объекта недвижимости. Этот принцип заключается в том, что если исправление ошибки в определении кадастровой стоимости влечет ее уменьшение, то такое уменьшение также имеет ретроспективное применение на весь период со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости первоначальной кадастровой стоимости. В свою очередь, если исправление ошибки приводит к увеличению кадастровой стоимости, то такая новая стоимость применяется с года, следующего за годом ее исправления.