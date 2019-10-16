Тбилиси, 16 октября, 2019, 12:12 — ИА Регнум. 16 октября посол ЕС в Грузии Карл Харцель заявил о том, что строительство порта Анаклия является важнейшим инвестиционным проектом и указал на необходимость его реализации. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Карл Харцель

Карл Харцель «Это важнейший инвестиционный проект. Несмотря на то, что между партнерами существуют некоторые разногласия, я думаю, что в целом очень важно реализовать этот инфраструктурный проект. С обеих сторон мы слышим позитивное отношение и готовность к реализации этого проекта, поэтому я думаю, что важность этого проекта понятна всем»

Напомним, 15 октября истек срок выполнения «Консорциумом развития Анаклия» промежуточных обязательств. 16 октября министерство регионального развития и инфраструктуры распространило заявление, согласно которому правительство не расторгает договор и дает Консорциуму возможность использовать все имеющиеся у него ресурсы и до 2019 конца года изыскать как собственный капитал, так и кредиты от международных организаций для реализации проекта строительство порта.