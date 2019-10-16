Опасность коклюша. Что происходит в регионах — трансляция
В Татарии фиксируют резкое увеличение числа случаев заболеваемости коклюшем в 2019 году. Эксперты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» пока подвели только данные за семь месяцев, но и они пугают — показатель вырос относительно такого же периода 2018 года в 4,3 раза, до 187 случаев.
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В Чувашии за девять месяцев заболеваемость коклюшем выросла на 18%, в 2018 году по сравнению с 2017 годом в республике регистрировали двойной рост заболеваемости.
Подробнее: В Чувашии растёт заболеваемость коклюшем
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По последним имеющимся данным управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, в регионе случаи заболевания коклюшем регистрируются ежегодно (от 30 до 65 случаев), но в отдельные годы формируются подъёмы заболеваемости (до 170 случаев), которые связаны с многолетней цикличностью эпидемического процесса.
Как утверждают в ведомстве, заболеваемость коклюшем на территории Красноярского края не превышает среднемноголетних значений и ниже общероссийского показателя, в том числе в 2017-м, 2018-м и 2019-м годах. Вспышечная заболеваемость не регистрируется.
В Удмуртии по итогам января-сентября текущего года число случаев заболеваемости коклюшем увеличилась в 5,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 98 случаев.
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Только в четырёх регионах России в 2018 году не было выявлено случаев заболевания коклюшем: в Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесии, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе, при этом в Карачаево-Черкесии эта болезнь не регистрировалась более 10 лет.
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В Оренбургской области, по данным территориального Управления Роспотребнадзора, в январе-сентябре 2019 года отмечен рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией, сальмонеллёзом, коклюшем и микроспорией.
В январе-августе 2019 года в Санкт-Петербурге заболеваемость коклюшем выросла на 11,3%.
Об этом: Заболеваемость коклюшем в Петербурге стабильно растет
В Омской области в июле 2019 года было зарегистрировано 13 случаев заболевания коклюшем. Об этом сообщили в Омскстате, ссылаясь на данные областного управления Роспотребнадзора.
По данным ведомства, это в 3,3 раза больше, чем в июле 2018 года.
По информации Омскстата, в Омской области эпидемиологическая обстановка в январе-июне 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась увеличением заболеваемости коклюшем в 2,1 раза. За указанный период было зарегистрировано 117 случаев заболевания.
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Заболеваемость коклюшем в Смоленской области за девять месяцев 2019 года существенно снизилась. Согласно данным ТУ Роспотребнадзора по Смоленской области, всего в январе — сентябре 2019 года в Смоленской области зарегистрировано 11 случаев заболевания коклюшем, тогда как в 2018 году за тот же период заболели 20 человек. Всего уровень заболеваемости снизился на 44,78%.
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Коклюш — острое инфекционное заболевание, характерное для детей. Проявляется длительным спазматическим кашлем, поражением дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем.
Коклюш передается воздушно-капельным путем, источниками являются больные типичными и атипичными формами коклюша. Инкубационный период составляет от 7 до 21 дня.
Прививки от коклюша включены в национальный календарь Российской Федерации.
В 2018 году в Красноярском крае было зарегистрировано 173 случая заболеваний коклюшем. В основном болели дети.
Об этом: В Красноярском крае случаи заболевания коклюшем регистрируются ежегодно
В Пермском крае за восемь месяцев зафиксировано 110 случаев заболевания коклюшем. Прошлогодний показатель за аналогичный период превышен в 2,6 раза, сообщает Пермьстат.
В августе отмечено 14 случаев, что составило 60,9% по сравнению с показателем августа 2018 года.
За 2018 год зарегистрировано 100 фактов заболевания.
Читайте подробнее: В Прикамье уровень заболеваемости коклюшем вырос в 2,6 раза
Роспотребнадзор обращает внимание, что распознать коклюш в первые дни заболевания достаточно сложно, потому что его симптомы в этот период слишком напоминают обычную простуду. Сначала появляется кашель, обычно сухой, нередко навязчивый, наблюдается чаще ночью или перед сном. Самочувствие ребенка и его поведение, как правило, не меняются. Кашель постепенно усиливается, приобретает более упорный, навязчивый, а затем приступообразный характер, и болезнь переходит в спазматический период.
В Свердловской области с 2014 по 2018 годы резко вырос уровень заболеваемости коклюшем. Об этом сообщает Свердловскстат.
В 2014 году случаев заболевания коклюшем было 48. В 2015-м уже 321. В 2016-м уровень упал до 316, а в 2017-м ещё больше — до 186. А в 2018 году им заболели уже 594 человека.
Подробности в материале: В Свердловской области резко выросла заболеваемость коклюшем
В Хакасии с января по июнь 2019 года было зарегистрировано два случая коклюша. Заболели непривитые против коклюша дети. Как уточнили в республиканском управлении Роспотребнадзора, в 1990 году в Хакасии было зарегистрировано 200 случаев коклюша. Улучшению ситуации способствовала массовая вакцинопрофилактика.
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В Челябинской области за январь — июль 2019 года резко выросла заболеваемость коклюшем. По сравнению с январём — июлем 2019 года рост составил 2,1 раза, сообщает Челябинскстат.
Всего за семь месяцев 2019 года заболели 268 человек. Из них дети в возрасте до 17 лет включительно составляют 96,3%.
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В Мордовии по итогам января — июля 2019 года заболеваемость коклюшем увеличилась на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Всего за указанный период в регионе заболел коклюшем 31 человек, 28 из которых — несовершеннолетние.
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В Томской области с января по август 2019 года коклюшем заболели 22 человека.
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По данным управления Роспотребнадзора по Пензенской области, в июле число заболевших коклюшем составило 30 человек. По сравнению с предыдущим месяцем заболеваемость выросла на 25%, в течение года рост составил 7,5 раза.
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В Новгородской области наблюдается увеличение заболеваемости коклюшем по сравнению с прошлым годом: если за девять месяцев 2018 года было зафиксировано 17 таких случаев, то за аналогичный период 2019 года — уже 20.
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В Нижегородской области по итогам августа 2019 года заболеваемость коклюшем выросла в 2,2 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Причем по сравнению с предыдущим месяцем заболеваемость снизилась на 17,2%.
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В Башкирии медики отмечали рост заболеваемости коклюшем еще в августе. По данным Росздравнадзора на июнь 2019 года, в республике коклюшем заразился 231 человек, в том числе 209 несовершеннолетних. По сравнению с прошлым годом заболеваемость выросла в 3,7 раза. В июне 2018 года врачи диагностировали опасную инфекцию у 5 взрослых и 57 детей.