В России вновь бьют тревогу. Специалисты заявляют о нестабильной эпидемиологической ситуации по заболеваемости коклюшем в регионах РФ. Число заболевших за первое полугодие 2019 года выросло в 1,5 раза. Подробнее о ситуации в регионах в трансляции ИА REGNUM.

SilasCamargo Больничная палата

12:09 В Татарии фиксируют резкое увеличение числа случаев заболеваемости коклюшем в 2019 году. Эксперты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» пока подвели только данные за семь месяцев, но и они пугают — показатель вырос относительно такого же периода 2018 года в 4,3 раза, до 187 случаев. Читайте также: В Татарии коклюшем стали болеть в четыре раза чаще

12:10 В Чувашии за девять месяцев заболеваемость коклюшем выросла на 18%, в 2018 году по сравнению с 2017 годом в республике регистрировали двойной рост заболеваемости. Подробнее: В Чувашии растёт заболеваемость коклюшем

12:11 По последним имеющимся данным управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, в регионе случаи заболевания коклюшем регистрируются ежегодно (от 30 до 65 случаев), но в отдельные годы формируются подъёмы заболеваемости (до 170 случаев), которые связаны с многолетней цикличностью эпидемического процесса. Как утверждают в ведомстве, заболеваемость коклюшем на территории Красноярского края не превышает среднемноголетних значений и ниже общероссийского показателя, в том числе в 2017-м, 2018-м и 2019-м годах. Вспышечная заболеваемость не регистрируется.

12:13 В Удмуртии по итогам января-сентября текущего года число случаев заболеваемости коклюшем увеличилась в 5,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 98 случаев. Читайте также: В Удмуртии заболеваемость коклюшем выросла почти в 5,5 раза

12:29 Только в четырёх регионах России в 2018 году не было выявлено случаев заболевания коклюшем: в Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесии, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе, при этом в Карачаево-Черкесии эта болезнь не регистрировалась более 10 лет. Читайте также: Только в четырёх регионах России в 2018 году не было случаев коклюша

12:33 В Оренбургской области, по данным территориального Управления Роспотребнадзора, в январе-сентябре 2019 года отмечен рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией, сальмонеллёзом, коклюшем и микроспорией.

12:40 В январе-августе 2019 года в Санкт-Петербурге заболеваемость коклюшем выросла на 11,3%. Об этом: Заболеваемость коклюшем в Петербурге стабильно растет

12:47 В Омской области в июле 2019 года было зарегистрировано 13 случаев заболевания коклюшем. Об этом сообщили в Омскстате, ссылаясь на данные областного управления Роспотребнадзора. По данным ведомства, это в 3,3 раза больше, чем в июле 2018 года. По информации Омскстата, в Омской области эпидемиологическая обстановка в январе-июне 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась увеличением заболеваемости коклюшем в 2,1 раза. За указанный период было зарегистрировано 117 случаев заболевания. Читайте также: Заболеваемость коклюшем выросла в Омской области

13:00 Заболеваемость коклюшем в Смоленской области за девять месяцев 2019 года существенно снизилась. Согласно данным ТУ Роспотребнадзора по Смоленской области, всего в январе — сентябре 2019 года в Смоленской области зарегистрировано 11 случаев заболевания коклюшем, тогда как в 2018 году за тот же период заболели 20 человек. Всего уровень заболеваемости снизился на 44,78%. Читайте также: В Смоленской области заболеваемость коклюшем резко снизилась

13:05 Коклюш — острое инфекционное заболевание, характерное для детей. Проявляется длительным спазматическим кашлем, поражением дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем.

13:06 Коклюш передается воздушно-капельным путем, источниками являются больные типичными и атипичными формами коклюша. Инкубационный период составляет от 7 до 21 дня.

13:06 Прививки от коклюша включены в национальный календарь Российской Федерации.

13:11 В 2018 году в Красноярском крае было зарегистрировано 173 случая заболеваний коклюшем. В основном болели дети. Об этом: В Красноярском крае случаи заболевания коклюшем регистрируются ежегодно

13:12 В Пермском крае за восемь месяцев зафиксировано 110 случаев заболевания коклюшем. Прошлогодний показатель за аналогичный период превышен в 2,6 раза, сообщает Пермьстат. В августе отмечено 14 случаев, что составило 60,9% по сравнению с показателем августа 2018 года. За 2018 год зарегистрировано 100 фактов заболевания. Читайте подробнее: В Прикамье уровень заболеваемости коклюшем вырос в 2,6 раза

13:13 Роспотребнадзор обращает внимание, что распознать коклюш в первые дни заболевания достаточно сложно, потому что его симптомы в этот период слишком напоминают обычную простуду. Сначала появляется кашель, обычно сухой, нередко навязчивый, наблюдается чаще ночью или перед сном. Самочувствие ребенка и его поведение, как правило, не меняются. Кашель постепенно усиливается, приобретает более упорный, навязчивый, а затем приступообразный характер, и болезнь переходит в спазматический период.

13:15 В Свердловской области с 2014 по 2018 годы резко вырос уровень заболеваемости коклюшем. Об этом сообщает Свердловскстат. В 2014 году случаев заболевания коклюшем было 48. В 2015-м уже 321. В 2016-м уровень упал до 316, а в 2017-м ещё больше — до 186. А в 2018 году им заболели уже 594 человека. Подробности в материале: В Свердловской области резко выросла заболеваемость коклюшем

13:34 В Хакасии с января по июнь 2019 года было зарегистрировано два случая коклюша. Заболели непривитые против коклюша дети. Как уточнили в республиканском управлении Роспотребнадзора, в 1990 году в Хакасии было зарегистрировано 200 случаев коклюша. Улучшению ситуации способствовала массовая вакцинопрофилактика. Читайте также: Коклюш в Хакасии: два случая за полгода

13:34 В Челябинской области за январь — июль 2019 года резко выросла заболеваемость коклюшем. По сравнению с январём — июлем 2019 года рост составил 2,1 раза, сообщает Челябинскстат. Всего за семь месяцев 2019 года заболели 268 человек. Из них дети в возрасте до 17 лет включительно составляют 96,3%. Читайте также: На Южном Урале коклюшем стали болеть чаще в 2,1 раза

14:02 В Мордовии по итогам января — июля 2019 года заболеваемость коклюшем увеличилась на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за указанный период в регионе заболел коклюшем 31 человек, 28 из которых — несовершеннолетние. Читайте также: В Мордовии заболеваемость коклюшем выросла на 29,2%

14:24 В Томской области с января по август 2019 года коклюшем заболели 22 человека. Читайте также: Более 20 жителей Томской области заболели коклюшем с начала года

14:26 По данным управления Роспотребнадзора по Пензенской области, в июле число заболевших коклюшем составило 30 человек. По сравнению с предыдущим месяцем заболеваемость выросла на 25%, в течение года рост составил 7,5 раза. Читайте также: В Пензенской области заболеваемость коклюшем подскочила в 7,5 раз

14:31 Ребенок на осмотре врача [(cc) Semevent]

15:24 В Новгородской области наблюдается увеличение заболеваемости коклюшем по сравнению с прошлым годом: если за девять месяцев 2018 года было зафиксировано 17 таких случаев, то за аналогичный период 2019 года — уже 20. Читайте также: Новгородский Роспотребнадзор о коклюше: «Болеют непривитые дети»

18:06 В Нижегородской области по итогам августа 2019 года заболеваемость коклюшем выросла в 2,2 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Причем по сравнению с предыдущим месяцем заболеваемость снизилась на 17,2%. Читайте также: В Нижегородской области отмечен рост заболеваемости коклюшем в 2,2 раза