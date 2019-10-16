Забайкальск, Забайкальский край, 16 октября, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Центральная районная больница Забайкальска, которая обслуживает 20 тысяч жителей, на средства национального проекта «Здравоохранение» смогла отремонтировать помещение детской поликлиники, закупить новые аппараты УЗИ, дефибриллятор, щелевую лампу, электрокардиограф и офтальмологическое оборудование. Сегодня, 16 октября, это медицинское учреждение посетил глава Забайкалья Александр Осипов, передаёт пресс-служба забайкальского губернатора.

Правительство Забайкальского края Центральная районная больница Забайкальска получила новое оборудование

Правительство Забайкальского края Центральная районная больница Забайкальска

«Теперь медицинская помощь для маленьких пациентов, которых в районе почти шесть тысяч, будет более качественной. Диагностика и профилактика станут более доступными», — отметила исполняющая обязанности главного врача Забайкальской центральной районной больницы Оксана Нерода. В ближайших планах больницы — оснащение физиокабинета.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на жителей данных территорий стали распространять все преференции и льготы, доступные дальневосточникам. Кроме того, новое руководство Забайкалья взяло курс на максимальное привлечение в регион средств национальных проектов. Недавно сообщалось, что региону удалось преодолеть средний уровень по кассовому освоению средств нацпроектов, который в Дальневосточном федеральном округе составляет 37%, а Забайкальском крае — 40%.