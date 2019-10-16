Рейтинг Зеленского убивают газ, земельная реформа и формула Штайнмайера
Киев, 16 октября, 2019, 11:53 — ИА Регнум. На снижение рейтингов президента Украины Владимира Зеленского влияет сохранение высоких тарифов на газ, земельная реформа, готовность Киева выполнить «формулу Штайнмайера» и отсутствие значимых результатов работы. Об этом 16 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Алексей Дорошенко.
Он сообщил, что правительство урезало субсидии и продает украинцам дешевый газ по завышенным ценам.
Эксперт также не исключает, что пресс-марафон президента мог положительно отразиться на его рейтингах.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал рейтинги украинских политиков и чиновников. Так, положительно к деятельности Зеленского в октябре относятся 66% (73% в сентябре), негативно — 9% (в сентябре 7%).
При этом премьер-министра Алексея Гончарука поддерживают 10% (в сентябре — 17%). Также украинцы ухудшили отношение к экс-президенту Петру Порошенко, который в октябре организовал акции протеста в Киеве. К нему негативно относится 65% (в сентябре — 64%), а позитивно 11% (в сентябре — 12%).
Опрос проводился с 9 по 11 октября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки телефонных номеров. В опросе приняли участие граждане Украины от 18 лет из всех регионов. В ходе опроса проведено 1200 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.