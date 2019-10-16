Ярославль, 16 октября, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области внесет в «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» в качестве уставного взноса 263 млн рублей. Эти сведения содержатся в проекте закона о внесении изменений в региональный бюджет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обманутые дольщики в Ярославле

Проект закона внес в областную думу и.о. губернатора области Дмитрий Степаненко. Судя по тексту законопроекта, взнос пойдет в федеральный фонд. Между тем в сентябре 2019 года правительство Ярославской области издало постановление о создании аналогичной собственной структуры — «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Ярославской области». Учредителем фонда выступает департамент строительства Ярославской области.

При этом в тексте законопроекта указывается, что субсидия пойдет на решение прав обманутых дольщиков Ярославской области. Ранее власти решали эту проблему без использования денег из бюджета. Строительным компаниям, которые достраивали проблемные дома, выделялись бесплатные земельные участки для нового строительства.

Будет ли взнос в фонд помощи обманутым дольщикам разовым, или же достройку проблемных домов будут постоянно финансировать из бюджета региона, пока неясно.