Рязань, 16 октября, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Губернатор Рязанской области Николай Любимов 16 октября объяснил своим подписчикам в социальной сети причины перевода зампреда правительства Романа Петряева с экономического направления на социальное. По словам главы региона, у чиновника большой опыт в промышленной сфере, финансах и менеджменте. И именно этот опыт сейчас необходим социальному блоку для получения федеральных субсидий.

Kremlin.ru Николай Любимов

Губернатор подчеркнул, что все последние кадровые решения направлены на создание профессиональной команды, которой он доверяет.

«Благодаря нацпроектам у нас есть шанс в ближайшие пять лет изменить ситуацию в регионе. Но сейчас меня не устраивает, как мы используем выделяемые на это деньги. Мы обязаны улучшить контроль за огромными средствами, которые вкладываются в закупку оборудования, ремонты и строительство соцобъектов. Считаю, именно здесь пригодится опыт Романа Петряева, как менеджера из реальной экономики», — написал Николай Любимов.

Экономику в рязанском правительстве с июля 2019 года курирует Светлана Горячкина. Ранее она возглавляла министерство промышленности и экономического развития.