Вашингтон, 16 октября, 2019, 11:35 — ИА Регнум. В США продается модернизированный Lincoln Continental 1971 года выпуска. Об этом сообщает издание The Drive.

Mag.auto.ru Шестиколесный пикап Lincoln 1971 года

Раму автомобиля удлинили отдельно от кузова, добавив модели еще два колеса. Пикап обладает стандартным двигателем V8 на 7,5 литров мощностью 370 «лошадей». Агрегатируется он с трехступенчатой автоматической коробкой передач.

Владелец авто под ником Mark III утверждает, что пробег автомобиля составляет всего 43 943 мили (70 719 км). Кроме того, в объявлении указано, что шины всех шести колес этого измененного пикапа необходимо заменить.

Стоимость Lincoln составляет 8000 долларов (515 тысяч рублей).

Напомним, на аукционе Copart в Калифорнии продается почти полностью сгоревший спайдер Ferrari 458 2014 года.

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