Москва, 16 октября, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Самая холодная температура этой осени была зафиксирована метеорологами в ночь на 16 октября. Об этом сообщает сайт meteonovosti.ru.

Alexx Zimin Осень. Москва

По данным синоптиков, термометры, расположенные на ВДНХ, показали до — 0,3 °С. Отмечается, что это пока самая низкая температура текущей осени.

Также сообщается, что в ряде районов Подмосковья было еще холоднее. На западе Московской области температура понижалась до минус 2 — 3 °C. Но это уже наблюдалось там и более ранний период.