Токио, 16 октября, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Журналист Ресуке Эндо в своей статье, которую опубликовала токийская газета Sankei Shimbun, призвал Россию признать ошибкой войну СССР с Японией, которая началась в 1945 году.

Берег реки, усеянный телами китайцев, расстрелянных японской армией

В своей статье автор также назвал интернирование 55 тысяч военнопленных, часть которых умерла в заключении в СССР или пропала без вести, «государственным преступлением». Эндо также упрекнул Советский Союз в «нападении на Японию», нарушив пакт о нейтралитете.

Кроме того журналист в статье посетовал, что современная Россия во главе с президентом Владимиром Путиным не стремится вернуть Японии Курильские острова и активно налаживает сотрудничество с Китаем.

Напомним, советско-японский пакт о ненападении в течение пяти лет был подписан сторонами в Москве 13 апреля 1945 года. Он автоматически продлевался еще на пять лет, если за год до истечения его срока ни одна из сторон не денонсирует документ.

5 апреля 1945 года нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов сообщил японскому послу Наотакэ Сато о денонсации пакта. Он отметил, что Япония помогает Германии в войне против СССР и воюет с союзниками Советского Союза, в результате чего пакт «потерял смысл». Он также сообщил, что отношения двух стран возвращаются к состоянию, которое было до подписания данного документа.