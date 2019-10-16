Тбилиси, 16 октября, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Правительство Грузии не намерено расторгать договор с «Консорциумом развития Анаклии» — компанией, которая взяла на себя обязательство построить глубоководный порт в Анаклии. Об этом 15 октября заявила министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили, передает Первый канал Грузинского телевидения.

Maria Nelasova Анаклия

Майя Цкитишвили «Несмотря на то, что договор дает нам полное право расторгнуть его сегодня же, мы не воспользуемся этим правом и дадим Консорциуму возможность исчерпать весь свой ресурс. С учетом того, что этот проект важен для нас, мы ни одному из наших оппонентов, в том числе Консорциуму и политической оппозиции, не можем дать возможность обвинить правительство в каких-либо действиях, мешающих осуществлению этого проекта. Мы не воспользуемся своим правом и дадим возможность Консорциуму исчерпать весь свой ресурс и до конца 2019 года изыскать как собственный капитал, так и кредиты от международных организаций»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 15 октября министр заявила, что власти Грузии вправе расторгнуть договор с Консорциумом, который не предоставил необходимых документов, подтверждающих выполнение промежуточных обязательств. Договор о строительстве глубоководного порта Анаклия был подписан сторонами 3 октября 2016 года. 15 октября истек срок предоставления «Консорциумом развития Анаклия» правительству обязательного документа, подтверждающего, что инвестор смог полностью заполнить собственный капитал.

Напомним, гендиректор Консорциума Леван Ахвледиани отметил в беседе с журналистами, что, если правительство расторгнет договор с Консорциумом, то в данном проекте не примет участие ни один инвестор либо международный финансовый институт, пользующийся высокой репутацией.