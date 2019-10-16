Степанакерт, 16 октября, 2019, 10:41 — ИА Регнум. Президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян 16 октября принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта — Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шефера (США), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

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Как сообщает пресс-служба президента НКР, были обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования карабахского конфликта, ситуации на границе между Карабахом и Азербайджаном.

Президент Саакян в очередной раз подтвердил приверженность официального Степанакерта мирному урегулированию карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ, вновь подчеркнув необходимость восстановления полноценного переговорного формата и участия Нагорного Карабаха во всех этапах урегулирования конфликта.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ совершают региональный визит. Они уже побывали в Ереване, а из Степанакерта отправятся в Баку.