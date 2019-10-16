Махачкала, 16 октября, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Газификация 25 населенных пунктов запланирована в Дагестане до конца 2019 года. Возможность пользоваться природным газом получат почти 11 тыс. жителей региона. Об этом накануне, 15 октября, на совещании у главы республики доложил и. о. министра промышленности и энергетики Арслан Арсланов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Так, в рамках республиканской инвестиционной программы (РИП) на 2019 год было предусмотрено строительство и проектирование объектов газификации на 280 млн рублей. Данные мероприятия, по словам Арсланова, охватывают 23 населенных пункта в двух городах и 13 районах. Планируется ввести почти 97 км газопровода, что обеспечит газом более 8,7 тыс. человек.

Вместе с тем, со слов чиновника, по результатам конкурсных работ удалось сэкономить более 10 млн рублей, что позволит дополнительно завершить строительство подводящих газопроводов к двум населенным пунктам и обеспечить газом 2,1 тыс. жителей Ногайского района.

Арсланов также рассказал, что в РИП на текущий год включены проектно-изыскательные работы по строительству газопровода-отвода к селу Кумух Лакского района и газификации микрорайона ДОСААФ в Махачкале.

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