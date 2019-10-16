Вашингтон, 16 октября, 2019, 10:41 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс проведут встречу на высшем уровне 17 октября текущего года в Анкаре. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба Белого дома.

Майкл Пенс

«Семнадцатого октября вице-президент Пенс примет участие в двусторонней встрече с президентом Эрдоганом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем указывается, что во время предстоящей встречи Пенс подтвердит санкции президента США Дональда Трампа в отношении Турции до момента урегулирования ситуации в Сирии с участием Анкары.

«Вице-президент (Пенс — прим. ред.) озвучит приверженность Соединенных Штатов достижению немедленного прекращения огня и условий для урегулирования на основе переговоров», — сказано в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что в состав американской делегации войдут госсекретарь Майк Помпео, советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции турецких ВС на севере Сирии против Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции, и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).