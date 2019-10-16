Стокгольм, 16 октября, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Швейцарский стартап Uniti обнародовал цены на свой новый электрокар Uniti One City, который был разработан в Великобритании. Об этом сообщается на сайте автопредприятия.

Topgear.com Uniti One City

На авторынке новинка появится в середине 2020 года. Её стоимость будет начинаться от 15,1 тыс. фунтов стерлингов (около 1,22 млн рублей).

Отличительной особенностью авто является расположение сидений в его салоне. Спереди установлено одно кресло для водителя, а сзади находятся два сиденья для пассажиров. Запас хода электрического ситикара при полной зарядке аккумулятора составляет 300 км.

В базовой комплектации у Uniti One будет литий-ионный аккумулятор емкостью 12 кВт/ч. Электродвигатель будет расположен на задней оси, а его мощность составит 67 «лошадей». Машина будет набирать 100 км/ч за 9,9 секунды. Максимальная скорость электромобиля — 119 км/ч.

Автопроизводители снабдили Uniti On светодиодными ДХО. Боковые зеркала машины имеют электрический привод. Уже в базовой комплектации у автомобиля есть электрохромный панорамный люк, электрические стеклоподъемники, электрообогрев лобового стекла и камеры обзора заднего вида. В салоне имеется информационно-развлекательный центр с сенсорным экраном.

Вместимость багажного отделения электромобиля составляет 155 л. При этом, если сложить задний ряд сидений, то этот объем увеличивается до 760 л.

Напомним, ранее в международном аэропорту Симферополя испытали грузовой электромобиль. Его изготовили на крымском научно-производственном предприятии «Эльтавр». После 10 дней тестирования в качестве тягача для перевозки багажа и грузов, электромобиль успешно прошёл испытания — все характеристики, которые были заявлены производителем, были подтверждены.

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