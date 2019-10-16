Переславль-Залесский, Ярославская область, 16 октября, 2019, 10:26 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском новые остановки общественного транспорта принадлежат неизвестному собственнику, который размещает на них рекламу, не ставя в известность администрацию городского округа. Об этом говорится в ответах на запросы ИА REGNUM в администрацию Переславля-Залесского и в региональный департамент имущественных и земельных отношений.

Остановка в Переславле-Залесском

В 2018 году в Переславле по решению мэра Владимира Волкова началась установка новых остановочных павильонов. Старые остановочные комплексы, на многих из которых были ларьки местных предпринимателей, были демонтированы. Администрация Переславля отчиталась, что остановки закуплены за счет инвесторов, на внебюджетные средства. На новых остановках сразу появилась реклама. Жители Переславля, в том числе депутаты городской Думы стали интересоваться, куда идут средства, полученные от размещения рекламы на остановках. Однако внятного ответа на вопросы о том, кому принадлежат остановки, кто размещает на них рекламу и куда идут деньги, получить не удавалось.

ИА REGNUM направило запросы о переславских остановках в администрацию и в Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области. Из полученных ответов можно сделать парадоксальные выводы.

Во-первых, переславские остановки не оформлены в муниципальную собственность.

«Администрация Переславля-Залесского сообщает, что остановочные павильоны в городе Переславле-Залесском в муниципальной собственности не находятся,» — говорится в ответе на запрос депутата городской Думы Евгения Работникова.

Во-вторых, оказывается, у остановок есть некий собственник, которого администрация не называет, но который занимается размещением рекламы на остановках и получением дохода.

«Размещением рекламы на остановочных павильонах занимается собственник данных объектов, соответственно информацией о денежных поступлениях находится в его компетенции,» — говорится в ответе на запрос ИА REGNUM за подписью замглавы Переславля Ильи Шеффеля.

Во-третьих, сама администрация, не являясь собственником остановок, возложила на муниципальное учреждение — МКУ «Центр развития» обязанности по содержанию и ремонту остановок.

«…обслуживание и ремонт данных сооружений возложен на МКУ «Центр развития Переславля-Залесского», — отвечает администрация Переславля на запрос ИА REGNUM.

Судя по последней информации, полученной от администрации, часть остановок планируется передать в областную собственность — те павильоны, которые расположены вдоль областной трассы, а часть принять в муниципальную собственность. Однако с момента установки первых остановок прошло уже больше года. Администрация Переславля-Залесского на вопрос о выделении земельных участков отвечает, что «остановки не являются объектами капитального строительства, поэтому выделение земельных участков не требуется».

Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области не поставлен в известность о том, что ему планируют передать переславские остановки. Также этот орган власти, в чьи полномочия входит выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, не получал заявлений от собственника переславских остановок на размещение рекламы.

«Заявлений на выдачу и установку и эксплуатацию рекламных конструкций — остановочных павильонов на территории г. Переславля-Залесского в департамент не поступало,» — говорится в ответе департамента.

Подобная ситуация ранее складывалась в областном центре. В Ярославле на муниципальной земле были установлены урны для мусора, на которых предприниматель размещал рекламу. Обслуживало конструкции муниципальное предприятие, а частная компания получала доход. После вмешательства прокуратуры эта практика была прекращена.