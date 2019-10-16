Адвокат Трампа получил документы о Байдене от представителей Фирташа – СМИ
Вашингтон, 16 октября, 2019, 10:26 — ИА Регнум. Адвокат президента США Дональда ТрампаРудольф Джулиани получил от представителей украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа документы, которые касаются экс-вице-президента США Джозефа Байдена и бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом 16 октября сообщает журнал Time со ссылкой на источники.
По данным источников, адвокаты Фирташа подготовили эти материалы, чтобы предотвратить экстрадицию бизнесмена в США из Австрии и позднее передали их адвокату Трампа.
Также сообщается, что ранее украинский бизнесмен нанял двух юристов, до этого момента исполнявших поручения Джулиани — Викторию Тонсинг и Джозефа Дидженове, которые, якобы, по указанию Трампа занимались сбором информации на политических оппонентов действующего президента США.
Отметим, Дмитрий Фирташ находится в Вене с 2014 года и не может покинуть её из-за судебных процессов. Американские власти выдвинули ему обвинение в подкупе официальных лиц для получения его компании контракта на поставку титана для американской компании Boeing.