Москва, 16 октября, 2019, 10:11 — ИА Регнум. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций обсудит сегодня, 16 октября, военную операцию Турции «Источник мира» в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Kremlin.ru Совет безопастности ООН

По его данным, обсуждение пройдет по запросу Германии, Великобритании, Франции, Бельгии и Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале масштабной военной операции «Источник мира» на севере Сирии к востоку от Евфрата.

В Турции заявили, что цель военной операции — ликвидация террористической угрозы у границ страны и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.

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