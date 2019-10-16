Калуга, 16 октября, 2019, 10:49 — ИА Регнум. С трёх жителей многоквартирного дома в Перемышле судебными приставами был взыскан материальный ущерб в размере более 112 тысяч рублей за затопление квартиры соседей, сообщила 16 октября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления Федеральной службы судебных приставов России по Калужской области Любовь Скакун.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав за работой

Некоторое время назад в квартире должников случился потоп, в результате которого была затоплено и жилое помещение гражданина, который проживает этажом ниже. Пострадавший обратился в суд с иском о возмещении материального ущерба. Судья вынес решение взыскать с его соседей 112 тысяч рублей. После возбуждения исполнительных производств должникам был дан срок для добровольной оплаты имеющегося долга, однако никаких действий для исполнения судебного решения они не предприняли.

«В рамках принудительного исполнения судебные приставы арестовали расчетные счета неплательщиков в банках. Также были установлены места работы граждан-должников, куда и были направлены исполнительные документы для взыскания задолженностей с заработной платы», — сказала Любовь Скакун.

В итоге комплекс мер принудительного исполнения помог судебным приставам в короткие сроки взыскать все 112 тысяч рублей материального ущерба. Права пострадавшего гражданина были восстановлены, а исполнительные производства окончены фактическим исполнением.