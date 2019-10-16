Калужане присоединились к национальному турпроекту «Императорский маршрут»
Калуга, 16 октября, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве в продвижении национального туристского проекта «Императорский маршрут» между Федеральным агентством по туризму, Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и 20 субъектами Российской Федерации было подписано 15 октября в Москве. Под документом поставили подпись и представители Калужской области. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор калужского регионального Агентства по развитию туризма Татьяна Каледина.
Калужская область не только стала участником проекта «Императорский маршрут», но и была выбрана координатором следующего этапа реализации проекта на 2020−2021 годы.