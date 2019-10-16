Ереван, 16 октября, 2019, 09:53 — ИА Регнум. 15 октября в Армении состоялась встреча министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани и главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна. Встреча министров состоялась в рамках визита премьер-министра Грузии Георгия Гахарии в Армению. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Грузии.

Флаги Армении и Грузии

Министры обсудили вопросы сотрудничества Грузии и Армении в двустороннем и многостороннем форматах. Особое внимание в ходе встречи было уделено углублению двусторонних торгово-экономических связей и развитию сотрудничества в сфере туризма.

«Была отмечена с удовлетворением позитивная динамика отношений между двумя странами и подчеркнуты многовековая дружба и добрососедские отношения между Грузией и Арменией», — отмечается в пресс-службе МИД.

Напомним, 15 октября состоялся официальный визит премьер-министра Грузии Георгия Гахарии в Армению. Свой первый визит премьер совершил в Азербайджан 9 октября.