Минск, 16 октября, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Задержания в Минске гражданки России Анны Богачевой не было. Об этом вечером 15 октября заявила Наталья Эйсмонт — пресс-секретарь Александра Лукашенко.

Цитата из видео на тлеканале «Беларусь 1» Наталья Эйсмонт

«Интерпретаций этого события уже появляется множество — и у нас в стране, и тем более за пределами. Поэтому в очередной раз заявляю: задержание не проводилось по запросу США — задержания не было вообще! Это абсолютно точная информация. Так что приезжайте в Беларусь и никого не бойтесь!» — процитировало комментарий Натальи Эйсмонт издание «Подъём».

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Факт задержания гражданки России Анны Богачевой подтвердили МИД РФ и Общественная палата России, а также Генпрокуратура и МВД Белоруссии. Посольство России в Белоруссии отчиталось об оказанной консульской помощи в связи с задержанием Богачевой.

По данным российского посольства, Анна Богачева уже на свободе. Правовые основания её задержания туманны, равно как и их соответствие взятым на себя Белоруссией союзническим обязательствам перед Россией.

Ранее власти Белоруссии неоднократно задерживали и выдворяли с территории другой части Союзного государства граждан России — журналистов, политиков и общественных активистов. Сейчас граждане России содержатся в белорусских следственных изоляторах и местах лишения свободы, что важно учитывать, оценивая правдивость распространённого через странный источник заявления Натальи Эйсмонт.