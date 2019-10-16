Южная Корея, 16 октября, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Предположительно, на южнокорейской свиноводческой ферме, расположенной в районе Синсо-мён уезда Ёнчхон провинции Кёнгидо, зафиксировали вспышку африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Африканская чума свиней

Отметим, что ранее, 10 октября на другой свиноводческой ферме в данном районе также был обнаружен данный вирус.

В настоящее время группа специалистов выясняет точную причину гибели четырех животных.

Известно, что если на ферме, где выращивают около 1700 голов, обнаружат вирус, то число случаев заражения АЧС увеличится до 15.

Напомним, первый случай заражения африканской чумой был зафиксирован в городе Пхаджу 17 сентября.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет.