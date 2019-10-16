Ульяново, Калужская область, 16 октября, 2019, 09:51 — ИА Регнум. В Калужской области 37-летний житель Ульяновского района обвиняется правоохранительными органами в незаконном приобретении и хранении взрывчатого вещества пороха, переделке оружия и изготовлении боеприпасов. Об этом 16 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

Prokuror-kaluga.ru

Следствием установлено, что в 2018 году на местах боев времён Великой Отечественной войны обвиняемый нашёл артиллерийскую гильзу с порохом, винтовку «Маузер» и патроны к ней. Мужчина переделал винтовку в обрез, восстановил боевые свойства патронов и произвел тестовый отстрел. Порох, обрез винтовки и патроны мужчина хранил в доме и надворных постройках до момента их изъятия сотрудниками полиции.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением по ч.1 ст.222.1, ч.1 ст.223, ч.1 ст.222 УК РФ направлено прокурором в суд. Санкции данных статей, вмененных обвиняемому, предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.