Волгоград, 16 октября, 2019, 09:31 — ИА Регнум. В Следственном комитете по Волгоградской области организована доследственная проверка по факту падения ребёнка из окна четвёртого этажа многоквартирного дома по улице Титова, сообщает пресс-служба ведомства. Полуторагодовалого мальчика из Краснооктябрьского района Волгограда госпитализировали в реанимацию с тяжёлой политравмой.

Открытое окно

По предварительным данным, ребёнок выбрался из кроватки, которая стояла рядом с открытым окном. Следователи выясняют, была ли на окне установлена москитная сетка, хотя эта конструкция часто не выдерживает веса малышей. Известно, что вместе с мальчиком в квартире в этот момент находилась его мать, которая не уследила за ребёнком.

За жизнь мальчика борются врачи реанимационного отделения больницы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.