Кабул, 16 октября, 2019, 09:24 — ИА Регнум. 15 октября миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану представила новый доклад, согласно которому в ходе выборов президента Исламской Республики Афганистан, прошедших 28 сентября текущего года, было убито 28 мирных жителей, еще 249 получили ранения различной степени тяжести.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракт в Афганистане

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», глава миссии ООН по содействию Афганистану Тадамичи Ямамото заявил, что эти нападения, а также заявления, сделанные движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), показали, что проводилась кампания, целями которой были подорвать избирательный процесс в Афганистане и лишить его жителей права участвовать в выборах свободно и без страха за свою жизнь.

Глава миссии ООН по содействию Афганистану отметил, что, тем не менее, многие афганцы приняли участие в выборах, проявив тем самым невероятное мужество.

В докладе миссии ООН по содействию Афганистану отмечается, что насилие или угрозы его применения направлены на распространение страха среди мирных жителей, что противоречит международному праву.