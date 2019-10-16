Екатеринбург, 16 октября, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Свердловская область вместе с Башкирией стали первыми в рейтинге регионов по числу преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения. Об этом заявили в Центре разработки национальной алкогольной политики, сообщает «Интерфакс».

Иван Шилов ИА REGNUM Адриан Янс ван Остаде. Драка

В первые шесть месяцев 2019 года на Среднем Урале совершили 6 тысяч 455 «пьяных» преступлений (96,4% случаев к аналогичному периоду 2018 года), в Башкирии — 6 тысяч 669 (84,5%).

Свердловская область невыгодно отличается от других регионов России — в среднем число «пьяных» инцидентов сократилось на 8,7%. Лучшим субъектом РФ стала Ингушетия — там насчитали лишь 35 таких случаев.

Напомним, на Среднем Урале стали реже травиться алкоголем. В первые полгода 2019 года в регионе число смертельных случаев от употребления алкоголя стало меньше на 33,6%, чем в первые шесть месяцев 2018 года.