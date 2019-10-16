Ярославль, 16 октября, 2019, 08:25 — ИА Регнум. 15 октября мэр Ярославля Владимир Волков вручил водителям «Пассажирского автотранспортного предприятия №1 города Ярославля» ключи от 14 новых автобусов марки ЛиАЗ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

City-yaroslavl.ru Новые автобусы

«Мы продолжим обновлять подвижной состав и ремонтировать существующий. Губернатор региона Дмитрий Миронов поставил задачу сохранения городских предприятий, услугами которых пользуются все жители Ярославля. Желаю предприятию продолжать в таком же темпе восстанавливать полноценную работу, а водителям — безаварийной дороги и благодарных пассажиров», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Автобусы оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения, имеют функцию электронного управления подвеской, что актуально на ряде разбитых ярославских улиц. Это уже вторая партия новых автобусов, полученных «ПАТП-1». Сейчас автопарк предприятия насчитывает 180 единиц техники, порядка 40 из них — это уже новые современные машины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для приобретения новых автобусов принадлежащее мэрии предприятие взяло кредит под залог собственной базы и самих машин.