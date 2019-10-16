Москва, 16 октября, 2019, 08:24 — ИА Регнум. Объемные буквы и цифры, собранные в 13-метровую фразу «Про100спасибо», установили рядом с Научно-исследовательским институтом скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Mos.ru Арт-объект возле института имени Н.В. Склифосовского. Москва

В конструкции есть специальные отверстия, в которые каждый желающий может опустить письмо с благодарностью врачам скорой помощи. Также к 100-летию московской скорой помощи подготовлена тематическая фотовыставка. Работы разместили на трех бульварах — Чистопрудном, Тверском и Гоголевском. Проект познакомит с историей столичной скорой помощи — от создания до наших дней. Выставка открыта до 30 октября.

Главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов: «Размещение объекта выбрано неслучайно. В 1919 году именно отсюда выехала первая карета скорой помощи на вызов к пациенту. Надеемся, что инсталляция найдет отклик в сердцах москвичей и они захотят выразить благодарность сотрудникам скорой помощи теплыми словами».