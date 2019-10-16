Анкара, 16 октября, 2019, 08:15 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции во время военной операции в Сирии ликвидировали 637 «террористов», об этом заявило турецкое министерство национальной обороны на своей странице в Twitter.

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«В общей сложности были нейтрализованы 637 террористов из Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция ведет операцию против членов Рабочей партии Курдистана — Сил самообороны сирийских курдов (РПК-YPG), которых считает террористами. Ранее, 15 октября, турецкие военные отчитались об уничтожении 611 курдских бойцов.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале масштабной военной операции «Источник мира» на севере Сирии к востоку от Евфрата.

В Турции заявили, что цель военной операции — ликвидация террористической угрозы у границ страны и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.

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